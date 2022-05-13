Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi. Akbaşoğlu, öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti.
Kaynak : TRT
Eklenme : 13 Mayıs 2022 12:27
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız