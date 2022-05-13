Bakan Çavuşoğlu: Yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin skandal PKK/YPG kararına tepki göstererek, yaptırımların esnetilmesi gereken bölgenin İdlib olduğunu söyledi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 13 Mayıs 2022 12:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"Saldırganların hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor"
Misyonların korumasının sorumluluğu ev sahibi ülkededir. Fransa'nın bu saldırıyı gerçekleştirenleri yakalaması gerekiyor. Saldırganların hukuk önünde hesap vermesi gerekiyor.
Fransa'nın Ankara'daki maslahatgüzarını bakanlığımıza davet ettik, beklentilerimizi açıkça ilettik. Böyle bir saldırının tekrar etmemesi için gereken önlemleri almaları gerektiği hatırlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız