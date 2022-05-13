Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

Konut finansmanı için açıklanan paketlere değinen Nebati, "Bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etme yoluna gitmelerine de asla göz yummayacağız" dedi.

Nebati, salgın ve Ukrayna savaşıyla oluşan küresel enflasyon dalgasından Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti.

"Küresel bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalmış olsak da enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz" diyen Nebati, "Dövizi KKM ile durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızın başında. Önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Nebati, "Piyasadaki fiyatları mercek altına alan timlerimiz denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonu fırsata çevirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm süreci analiz edip denetliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Salgına rağmen 2020 yılı ve 2021 yılında Türkiye en iyi performans gösteren ülkelerin başında yer aldık. Türkiye küçülecek denildiğinde 1.8'lik büyüme kaydettik. Sonrasında çift haneli büyüme kaydettik.

Sanayi üretimimiz güçlü bir şekilde artıyor. İstihdam 30 milyona ulaştı. İhracatta sürekli rekor kırılıyor. Yatırım iştahı da güçlü bir şekilde sürüyor. Bunun sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Üretim, yatırım ve istihdamı artırmak Türkiye ekonomi modelinin merkesinde yer alıyor.

Cari açığı çözmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Krediler konusunda seçici olduğumuz ve bankalarımızın bu konuda net olduğunu ifade etmek istiyorum. Selektif kredi yaklaşımımızın sonucu olarak 150 milyar liralık kredi paketini uygulamaya koyduk."