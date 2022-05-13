PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı takvimi açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 2022 yılı 1000 komiser yardımcısı alımının sınav süreci adayların erişimine açıldı. Akademi tarafından yayımlanan duyuruya baktığımızda sınavın 26 Haziran 2022 tarihinde yapılacağına yer verildi.
"Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav, aşağıda belirtilen sınav takvimine göre yapılacaktır." başlığı ile yayımlanan duyuruda sınav takvimi şu şekilde verildi:
Sınava girecek ADAY'ların yazılı sınav internet kayıt işlemlerinin alınması: 16 - 27 Mayıs 2022
Sınav giriş belgelerinin ADAY'ların erişimine açılması: 20 - 24 Haziran 2022
Sınav: 26 Haziran 2022
Adayların sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlarının alınması: 27-29.06.2022
ADAY'ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına dair itirazların ıslak imzalı çıktılarının mesai bitimine (17.30) kadar Üniversiteye ulaştırılması: 30.06.2022
Sınav sonuçları: 13 Temmuz 2022
Sınav sonuçlarına itiraz: 13- 18 Temmuz 2022
ADAY'ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) çıktılarının mesai bitimine (17.30) kadar Üniversiteye ulaştırılması.: 19..07.2022
SINAV 11 ŞEHİRDE YAPILACAK
Sınav, 26 Haziran Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde aşağıdaki şehirlerde yapılacak:
Ankara,
Antalya,
Diyarbakır,
Gaziantep,
İstanbul,
İzmir,
Kayseri,
Samsun,
Şırnak,
Trabzon
Van
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