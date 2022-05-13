Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz SADAT ziyareti

CHP İl Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz ziyaretini "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu SADAT'ta. Herkes müsterih olsun, seçim güvenli bir şekilde yapılacak!" diye duyurdu.

CHP'li Engin Altay açıklamasında "Buranın yetkilisiyle görüşmek istediğimizi Genel Başkanımızın bir çay içmek istediğini söyledik ama görünürde kimse yok. SADAT kimlere hizmet ediyor diye sormaya geldik." dedi

Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması açıklama yaparak şunları söyledi:

-Türkiye asla paramiliter kuruluşlara teslim edilmeyecek. Seçim güvenliği önemlidir. Şu an da önünde bulunduğumuz SADAT düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, suikast... Yani terör... Burası terörist yetiştiren bir kuruluş. Eğer bugün seçimlerde Suriye'den gelen insan varsa en büyük rol SADAT'tır. Erdoğan'a söylemek isterim sen hangi gerekçeyle bu kuruluşla çalıştın?

-CHP demokratik yollarla seçimin yapılması için çaba gösterecek? SADAT gibi kuruluşlar seçimin güvenliğini sarsacak bir durum olursa sorumlusu SADAT'tır. Biz korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapıları açmayanlardır.