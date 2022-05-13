PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!

Terör örgütü PKK, 3 Mayıs'ta Şırnak İdil'de iki çobanı katlettiğini itiraf etti. Eli kanlı örgüt çobanları 'ajan' diye öldürdüğünü itiraf etti.

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Rudaw'ın haberini alıntıladı ve şu yorumu yaptı: "PKK, yine iki gariban çobanı ajan diye katletmiş. Bu iki köylüyü askerler öldürse ortalık ayağa kalkmıştı. PKK, cesaretini bu suskunluktan alıyor."