PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
Terör örgütü PKK, Şırnak'ın İdil ilçesinde Hüseyin Öner ve Ömer Kaya isimli iki çobanı öldürdü. Gazeteci İsmail Saymaz olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Mayıs 2022 15:41
Terör örgütü PKK, 3 Mayıs'ta Şırnak İdil'de iki çobanı katlettiğini itiraf etti. Eli kanlı örgüt çobanları 'ajan' diye öldürdüğünü itiraf etti.
İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Rudaw'ın haberini alıntıladı ve şu yorumu yaptı: "PKK, yine iki gariban çobanı ajan diye katletmiş. Bu iki köylüyü askerler öldürse ortalık ayağa kalkmıştı. PKK, cesaretini bu suskunluktan alıyor."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız