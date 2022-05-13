Dünyanın en prestijli rehberi Michelin yıldızı İstanbul'da
Bir asrı aşkın süreden beri yayınlanan İkonik Michelin Rehberi dünya çapındaki en iyi restoranları listeliyor. Restoranları gizemli müfettişlerle ve titizlikle değerlendiren rehberin yeni destinasyonu İstanbul.
Eklenme : 13 Mayıs 2022 16:37
Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi'nin yeni destinasyonu İstanbul oldu. Zaten ünü çoktan sınırları aşan Türk mutfağının lezzetli yemeklerinin bu rehberle tescillenme kararı büyük heyecan yarattı.
Gastronominin yanı sıra turizm alanında da İstanbul'u daha ileriye taşıyacak Michelin Rehberi için geri sayım başladı. İstanbul'da seçilecek ilk Michelin yıldızlı restoranlar için büyük gün 11 Ekim.
Peki, ikonik Michelin Rehberi nasıl ortaya çıktı? Rehbere girmeye hak kazanan restoranlar neye göre belirleniyor? Dünyaca ünlü rehber hakkında merak edilenleri derledik.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız