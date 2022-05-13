DİAYDER davasında İBB'den sosyal yardımların bilgisi istendi

Erdoğan imzaladı, 74 ilçe daha yararlanacak
Erdoğan imzaladı, 74 ilçe daha yararlanacak
Bakan Nebati: Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tespit edildi
Bakan Nebati: Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tespit edildi
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi
Soylu açıkladı: Can kayıplarında yüzde 61 azalma oldu
Soylu açıkladı: Can kayıplarında yüzde 61 azalma oldu
Bayramdan sonra kırmızı ete yeniden zam geliyor
Bayramdan sonra kırmızı ete yeniden zam geliyor
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
BAE Devlet Başkanı Nahyan hayatını kaybetti
BAE Devlet Başkanı Nahyan hayatını kaybetti
Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz
Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz
Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'
BİLSEM sonuçları açıklandı
BİLSEM sonuçları açıklandı
İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otoda nisanda satışlar da fiyatlar da arttı
Bakan Özer'den 'Matematik ders saati' açıklaması
Bakan Özer'den 'Matematik ders saati' açıklaması
Emniyet'ten eski istihbaratçı Uzun'a Kaftancıoğlu tepkisi
Emniyet'ten eski istihbaratçı Uzun'a Kaftancıoğlu tepkisi
Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti
Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti
Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olacağı tarihler
Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olacağı tarihler
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması
Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması
Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı
Ekonomide kritik adım: Vergi muafiyeti kararı
Sağlıkçıların maaş ve özlük haklarına ilişkin düzenlemenin detayları belli oldu
Sağlıkçıların maaş ve özlük haklarına ilişkin düzenlemenin detayları belli oldu
Görüşmeleri tamamlayan Bakan Nebati: Sebepsiz fiyat artışına müsamaha yok
Görüşmeleri tamamlayan Bakan Nebati: Sebepsiz fiyat artışına müsamaha yok
'Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacak'
'Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacak'
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu
Vaka sayıları açıklandı: 1.778 yeni vaka, 8 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1.778 yeni vaka, 8 vefat
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi kabul edildi
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi kabul edildi
Kadın vali sayısı 3 oldu, 3 kaymakam ilk kez vali olarak atandı
Kadın vali sayısı 3 oldu, 3 kaymakam ilk kez vali olarak atandı
Fiyatlar böyle şişiyor: Biri artırınca hepsi artırdı
Fiyatlar böyle şişiyor: Biri artırınca hepsi artırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

DİAYDER davasında İBB'den sosyal yardımların bilgisi istendi

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) yönelik soruşturma sonunda açılan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının da bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 17:30
Yazdır
DİAYDER davasında İBB'den sosyal yardımların bilgisi istendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Fuat Hatip, Ekrem Baran, Hafit Tunç ve Mehmet Emin Aslan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 5 sanık hakkındaki farklı davaların da bu dosyayla birleştirildiği belirtildi.

Birleştirilen dava dosyası yönünden savunma yapan sanık DİAYDER Başkanı Ekrem Baran, herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Herhangi bir illegal örgütün savunuculuğunu yaptığımız iddiasını kabul etmiyorum. İddianamede 'açlık grevi' diye bahsedilen oruçtur. Türkiye'de süren çatışma ortamının son bulması için oruç tuttuk. Bunda bir suç unsuru yoktur. IŞİD terör örgütünün saldırdığı Müslüman Kürtlere yönelik yaptığımız açıklamaların suç unsuru olarak gösterilmesi de kabul edilebilir değildir."

Mahkeme Başkanı, Baran'ın telefonunda ele geçirilen "İBB Sultan" ile yazışmalarda bulunan 272 kişilik listenin dava dosyasına gönderildiğini belirterek, bu listede örgüt üyelerinin bulunduğuna dair tespit olduğunu söyledi.

Baran, listedeki isimlerin hiçbirini tanımadığını savunarak, "İhtiyaç sahibi insanların isimleri vardı. Hatta ben, 100 TL'lik yardım kartı gönderdikleri için 'İmamoğlu kendi propagandasını mı yapıyor, 1 kilogram et bile gelmiyor bu kartla' diyerek serzenişte bulunmuştum. Bizim lehimize olan bu konuşmalara hiç yer verilmemiş." dedi.

Sanık Rıza Oğur, suç oluşturacak bir eylemde bulunmadığını savunarak, "Derneğimiz hiçbir zaman İBB'den yardım almadı. Derneğimiz yardıma muhtaçlar için zaman zaman kurumlarla irtibat sağladı, bunlardan biri de İBB'dir. Derneğimiz burada yardım için aracı durumdadır." şeklinde konuştu.

Sanık Mehmet Emin Arslan da kendisinin yardıma muhtaç olduğunu ileri sürerek, bu durumda başkasına yardım etmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

- İBB'den sosyal yardımlarla ilgili evrak istendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Hatip, Ekrem Baran, Hafit Tunç ve Mehmet Emin Aslan'ın bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, İBB'ye müzekkere yazılarak belediye tarafından dağıtılan sosyal yardımların herhangi bir sisteme kayıtlı olup olmadığı, sistem dışı veya elden yardım dağıtım imkanı ile elden dağıtımlarda kayıt bulunup bulunmadığının araştırılıp bu konudaki evrakın istenmesini karara bağladı.

Gizli tanıklar "Kartal", "Padişah Farklı" ve "X-Tanık"ın bir sonraki celse dinlenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

KAPAT [X]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 23 sanık hakkında hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER'in, terör örgütü KCK sözleşmesinde "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif sözde "Kürt Diyanet İşleri" olarak kurulduğu belirtiliyor.

İddianamede, derneğin örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da faaliyet sırasında etkisiz hale getirilen kişilerin ailelerinin örgüte bağlılığının artması ve kopmaması adına kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen yardım kartlarının sistemli bir şekilde şahıslara ulaştırıldığı kaydediliyor.

İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, 23 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3,5 ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Antalya'da annesi tarafından bıçaklanan çocuk öldü
Antalya'da annesi tarafından bıçaklanan çocuk öldü
Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Evini satıp kripto paraya yatıran genç intihar etti
Evini satıp kripto paraya yatıran genç intihar etti
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Pazarda civciv satan kişinin 480 bin liralık kredi başvurusunu kabul etmişler
Pazarda civciv satan kişinin 480 bin liralık kredi başvurusunu kabul etmişler
Lüks otomobil vergi dairesine girdi
Lüks otomobil vergi dairesine girdi

Bu Habere Tepkiniz

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi
Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK, yedek personel listesinde adı yazılı olanların icap nöbeti için ücret alamayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetede yayımlanmak için gönderilen TMMOB'un yönetmeliğini, mevzuata aykırı buldu. TMMOB, işlemin iptali için dava açtı. Danıştay Cumhurbaşkanlığı işlemini uygun buldu
Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosunda hizmet süresi şartı arayınca bu şarttan dolayı seksendört aday elendi!
Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?

Aday/Baş/Uzman öğretmenlik yönetmeliği yayımlandı işleyiş nasıl olacak?
İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

İDDK noktayı koydu: Görevden almada 'Cumhurbaşkanının takdir yetkisi' açıktır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, genel müdür olarak görev yapan davacının görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karanını "takdir yetkisi" kapsamında hukuka uygun buldu.
Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

Valiler Kararnamesi yayımlandı. 9 Vali görevden alındı

12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası (istirahat parası) ödedik. Kovid-19 dönemindeki Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında sağlık harcamaları ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi. 2021 yılında toplam 31 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
En ucuz sıfır otomobiller (Mayıs Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Mayıs Fiyatları)

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 600 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar... Abone ol