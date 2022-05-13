Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan eski top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 18:20
Alınan bilgiye göre, ilçedeki boş bir arazide eski top mermisi gören mahalle sakinleri polise haber verdi.
Bomba imha ve polis ekiplerince bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız