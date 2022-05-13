Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konut sektörüne yönelik açıklanan yeni paketlerin ardından bazı fırsatçı ev sahibi ve müteahhitlerin fiyatlarını artırdığı görülmüş ve kamuoyuna yansımıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konut sektöründe devreye aldıkları uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya ve vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacaklarını duyurmasının ardından ilgili kurum ve kuruluşlar da harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı artışların önüne geçebilmek amacıyla İstanbul Emlakçılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi ile iş birliği yapacak.

"Haksız fiyat artışlarının nasıl önlenebileceği ele alındı"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'in davetlisi olarak İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Bozan ile birlikte bir araya geldiklerini ve sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Fiyat artışlarının sebeplerini ve bunun nasıl önüne geçebileceğini ele aldıklarını dile getiren Aşa, sivil toplum kuruluşları (STK) ile kamu kurumlarının sahada etkin bir iş birliği yapması için fikir birliğine vardıklarını bildirdi.

Aşa, fiyat artışlarında emlakçıların herhangi bir dahli olmadığını kaydederek, "Günlerce uğraştığımız işler tapuda satıcıların fiyat artışı nedeniyle iptal olabiliyor. Mesela bir arkadaşımızın yeni destek paketlerin açıklanmasının ardından Başakşehir'de bir günde 5 satışı iptal olmuş. Fiyatı 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon liraya çıkartanlar var" diye konuştu.

"Artışların önüne geçmek için gerekirse emlakçılık hizmeti vermeyeceğiz"

Nizameddin Aşa, bu fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Emlakçılar olarak fiyat artışlarının önünde duracak, fiyatlarında haksız artış yapılan gayrimenkullerin satışına aracılık yapmayacak ve bu evleri portföyümüze almayacağız. Bu konuda tüm üyelerimize ve gayrimenkul danışmanı arkadaşlara çağrı yapıyoruz. Bu konuda toplantılar yapacağız ve istişareler gerçekleştireceğiz. İş birliği içerisinde bu tip artışlara müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Burada gayrimenkul sahiplerini yönlendireceğiz, gerekirse ilanlarını kabul etmeyeceğiz. Mülk sahiplerini de sürekli uyaracağız."

İnternet sitelerine 'yetki belgesiz ilan kabul etmeme' çağrısı

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, toplu ilan sitelerinin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayanların ilanlarını kabul etmemesi gerektiğini ve bu konuda yasal düzenlemelerin bulunduğunu belirterek ancak buna dikkat edilmediğini söyledi.

Aşa, "İlan sitelerinin dikkat etmemesi nedeniyle buralarda yazılan rakamlar diğer mülk sahipleri için de emsal teşkil edebiliyor. Aslında cezası olmasına rağmen yeterli denetim bulunmadığı için olumsuzluklar yaşanabiliyor. Burada ilan sitelerine de resmi olmayan ve mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan kişilerin duyurularını kabul etmemeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu konu zaten yasak" diye konuştu.

Yetki belgesi olmayan emlakçılarla çalışmamaları konusunda ev sahiplerini de uyaran Aşa, haksız kazançların tüm taraflara zarar vereceğini bildirdi.

Aşa, tüketici kanunlarında bir değişiklik olması gerektiğini toplantıda gündeme getirdiğini kaydederek, "Tüketici kanunlarında gayrimenkul bir emtia kabul edilirse fahiş fiyat uygulamalarına müdahale edilebilir. Tüketici kanunlarında ciddi cezalar var. Bunun tüketiciye uyarlanmasını talep ettik. Emlakçılar ve maliye iş birliğinde bu artışların önünde durmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.