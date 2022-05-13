Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısından etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

Fabrika boşaltıldı, gazdan etkilenen bazı işçilere fabrikanın bahçesinde müdahale ediliyor.