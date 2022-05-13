Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısından etkilenenler hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasındaki gaz sızıntısından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 19:08
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı.
Fabrika boşaltıldı, gazdan etkilenen bazı işçilere fabrikanın bahçesinde müdahale ediliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız