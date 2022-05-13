Bilecik'te patlamaya ilişkin demir çelik fabrikasının 2 çalışanı tutuklandı

Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile fabrikada formen olarak görev yapak M.T, vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen 3 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan vardiya amiri R.Ö. ve formen M. T. tutuklandı, üretim sorumlusu U.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Olay

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 11 Mayıs'ta Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, 3 işçi yaralanmıştı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Vücudunda yanık oluşan G.T. ise Eskişehir'de tedavi altına alınmıştı.