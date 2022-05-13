Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı
Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 22:01
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, alışverişte sahte dolar kullandığı belirlenen 3 şüpheliyi, fiziki takip sonucu yakaladı.
Zanlıların üzerinde, evlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 800 dolar ele geçirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız