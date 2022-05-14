İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.08'de merkez üssü Çeşme açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 7,27 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü. Kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.