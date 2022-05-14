Altay nihayet seri üretime geçiyor

Türkiye'nin milli imkanlarla üretmek istediği ana muharebe tankı ALTAY için kritik bir adım atıldı. Uzun bir süredir, sabotajlar, örtülü ambargolar ve yıldırma politikalarıyla engellenmek istenen projede önemli bir eşik aşıldı. ALTAY'da kullanılacak motor, uzun uğraşların ardından temin edilerek tanka entegre edildi. Testleri süren tankın seri üretimine iki yıl içinde başlanması planlanıyor. ALTAY tankı için Türkiye 2007'de düğmeye basarken, bugüne kadar birçok engelle karşılaşıldı.

İşte yıl yıl ALTAY tankının serüveni:

> 2007- Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) kapsamında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonucu Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından proje ana yüklenicisi olarak Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ belirlendi.

> 2010- Projenin 1. aşaması olan Kavramsal Tasarım Fazı, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanarak tamamlandı. Otokar ile Alman MTU ve Renk firmaları arasında Altay tankının güç paketi konusunda sözleşmeler imzalandı.

> 2012- Tankın ilk iki prototipi tamamlandı. Öngörülen seri üretim tarihi 2015 idi.

> 2014- TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi İhalesi'ni kazandı. Bu doğrultuda yerli motor TÜMOSAN tarafından geliştirilecekti.

> 2015- Teknik destek sağlayıcı olarak seçilen Avusturya'da AVL firması ile TÜMOSAN arasında Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) sözleşmesi imzalandı.

> 2017- TÜMOSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzaladığı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sebep olarak Avusturya hükümetinin örtülü ambargosu ve AVL firmasının taahhütlerini yerine getirememesi gösterildi.

> 2018- Altay tankı ihalesi BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi. ALTAY Güç Grubu Geliştirilmesi ile tankın seri üretim sözleşmeleri BMC ile imzalandı. Sözleşmede 250 tank üretilmesi ve ilk tankın da 18 ay içerisinde teslim edilmesi öngörülüyordu.

> 2019- Türkiye'nin ürettiği ALTAY tankında başta motor olmak üzere bazı parçaların Almanya'dan tedarik edilmesi öngörüldü. Ancak Almanya, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle "Suriye'de kullanılabilecek savunma sanayii ürünlerinin ihracatına onay vermeme" kararı aldı. Uygulanan ambargo nedeniyle teslimatta gecikmeler yaşandı.

> 2021-Almanya ile yaşanan örtülü ambargo sorunu nedeniyle Türkiye, ALTAY motoru için alternatifler arama başladı. Daha sonra aranan tanklar için motor, Güney Kore'nin Doosan ve S&T Dynamics şirketinde bulundu. ABD tarafından Güney Kore'ye motor transferi konusunda baskı yapılmaya başlandı. Aynı yıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, meselenin çözümü için girişim başlattı. 22 Ekim 2021 tarihinde Güney Kore'ye yaptığı ziyarette de motor tedarikine ilişkin karşılıklı niyet beyanı imzalandı.

Şubat ayında Güney Kore'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret gerçekleşti. Bu görüşmeler sırasında mutabakat zaptı imzalandı. Ardından da mart ayında motorlar Türkiye'ye getirildi.

> 2022- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Güney Kore'den getirilen motorların ALTAY'a entegre edildiğini duyurdu. Testleri süren tankın seri üretimine iki yıl içinde başlanması planlanıyor.

YERLİ MOTOR ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Türkiye, ALTAY tankına yerli motor tedariki için de çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. BMC POWER tarafından geliştirilen yerli 1500 HP'lik tank motoru BATU'nun ilk ateşleme testi, Nisan 2021'de gerçekleştirildi. BATU Projesi çerçevesinde ilk prototipin 2024 yılında teslim edilmesi bekleniyor. 1.500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına da gelindi. Motorun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması planlanıyor. Bütün bu aşamalarının ardından ALTAY'a yerli motor entegre edilecek.

SELÇUK BÖKE