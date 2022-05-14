Luna coin sıfırlandı, kripto balonu patladı

Son yıllarda rekorlar kırarak insanları 'kısa yoldan zengin olma' tuzağına çeken kripto varlıkların balonu patladı. Bütün coin'lerde düşüşler yaşandı. Gazetemizde uzun süre gündeme taşıdığımız 'Bitcoin Tuzağı' haberlerimiz yerini buldu. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle bir kumara dönüşen kripto paralar, yüz binlerce insanın hayatını kararttı. Yatırımcıların birikimleri bir haftada adeta pula döndü.

FED ETKİSİ

FED'in faiz artırım hamlesi ve bilanço daraltmaya gideceğini açıklamasıyla birlikte Bitcoin fiyatı 67 bin dolardan 27 bin dolara kadar geriledi. Aynı düşüş Etherium tarafında da yaşandı. Son dönemde popülerliğini artıran Luna ve Terra ise son darbeyi vurdu.

LUNA NASIL DEĞERSİZLEŞTİ?

Terra UST 1 dolar sabitliğini kaybetti ve toparlamakta güçlük çekti. 'Terra Ekosistemi'ndeki ilerleyiş sistemindeki boşluk da satışları hızlandırdı. Kripto para piyasasında dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı. Kısacası 1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyordu. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane Luna tokeni azalıyordu. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu. İlk 10 kripto para birimi arasına giren Luna çok büyük yıkım gördü. Terra UST büyük satışa maruz kaldı. Her Terra UST satıldıkça 1 Luna daha basıldı, satışlar hızlandı, 'Luna'lar çoğaldı, alımlar neredeyse durdu. Luna arttıkça arttı ve tamamen değersiz hale geldi. Terra UST'nin değerini artırabilmek için arza sürekli Luna verildiği ve olay öncesi 750 milyon adet olan Luna arzının saatler içinde 20 milyara ulaştığı, şu anda da 6 trilyonun üzerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan ülkemizde dört milyon kişinin kripto para yatırımı olduğu ve bir milyar dolarlık bir pazarın oluştuğu tahmin ediliyor.

KAAN ZENGİNLİ