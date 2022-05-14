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Bakan Karaismailoğlu: Büyük bir projeye şahit oluyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapılan A Haber yayınında "Muhteşem bir eserin içerisindeyiz şu anda. Böyle büyük bir eserin dünya ölçeğindeki büyük bir projenin tamamlanmasına şahitlik ediyoruz. Bunlar çok kıymetli işler, bölgesi için kıymetli, Türkiye için kıymetli." dedi. Bakan Karaismailoğlu Türkiye'nin karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımıyla ilgili de önemli bilgiler verirken Kanal İstanbul'un lojistik bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Mayıs 2022 08:45
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Bakan Karaismailoğlu: Büyük bir projeye şahit oluyoruz

3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışına saatler kalan havalimanıyla ilgili merak edilenleri A Haber ekranlarında anlatıyor.

Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Bu bölgede havalimanına ihtiyaç vardı. Tamamen Türk mühendisleri ve projeleri ile tamamlandı. Son 20 yılda hava yolu sektöründe ciddi yatırımlar yapıldı. Hava yolu halkın yolu oldu.


Rize - Artvin Havalimanı'nda 100 milyon taş, 5 bin kamyon kullanıldı. Yeni havalimanında büyük uçaklarında inebileceği bir pist yapıldı. Çay bölgenin vazgeçilmezi, projeye de yansıdı.

KARADENİZ KIYISINDA MEGA LİMAN

Karadeniz kıyısında mega bir liman yapacağız.


KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kanal İstanbul tamamen bir lojistik ihtiyaç. Kanal İstanbul için ihtiyaç olan ulaşım projeleri gerçekleştiriliyor. Kendi geliriyle finanse edilmeye çalışılıyor. Başakşehir-Hadımköy arasında otoyol çalışmaları sürüyor..

Karayolunda 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bayramda Osmangazi Köprüsü'nü 65 bin araç kullandı. Bayramda Çanakkale Köprüsü'nden 10 bin araç geçti. Trafik kazaları yüzde 80 azaldı.

"5 FİRMA LAFI KÜLLİYEN YALAN"

İhaleler tamamen kamuya açık ve şeffaf. '5 firma' lafı külliyen yalan. Bu iddialarda bulunanlar ihalelere teklif versin. Sürekli iddiada bulunuyorlar, yalan çıkıyor.

İSTANBUL'DA DEVAM EDEN METRO PROJELERİ

İstanbul'un bütçesi yeter ama hizmete harcanırsa. Lafla peynir gemisi yürümüyor.

KAPAT [X]

BAKANLIK İSTANBUL'DA HANGİ METROLARI YAPIYOR?

Sabiha Gökçen metrosu ağustosta açılıyor. İBB'yi üzülerek seyrediyoruz. İBB kendi kendini engelliyor, hükümet değil. İBB çökmek üzere olan tünelle bile ilgilenmiyor. 103 kilometre metroyu İstanbulluların hizmetine sunacağız.

İSTANBUL'DA TAKSİ POLEMİĞİ

5 bin taksi söylemi yeni rant sağlamak için kullanılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile yarın açılacak.

DÜNYANIN 5. DENİZ ÜZERİNDEKİ HAVALİMANI

Eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558'de Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanılarak deniz dolgusu yapılan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından da dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı oldu.

Havalimanında sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron inşa edildi.

MİMAR SİNAN TEKNİĞİ

Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı. Yöntemle havalimanında yapı yüküne eş değer geçici toprak dolgu inşa edildi. Belli bir süre bekletilen ve sonra kaldırılan toprakla birlikte konsolidasyon oturmaları en aza indirildi. Pist uzunluğundan yaklaşma ışıklarına, kaplama tipi ve kalınlığından oturma öngörülerine ve önlemlerine kadar onlarca farklı alanda hassas hesaplamalar yapıldı ardından 3 Nisan 2017'de temeli atılan havalimanında deniz dolgusuna geçildi.

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