Boğaziçili genç dağcının sır ölümü! Spor salonuna girenler şoke oldu

Kağıthane 4. Levent'te meydana gelen olay dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre göre Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde bir süredir çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi.

Burada mesaisini tamamladıktan sonra işyeri çalışanı Barış G., Pural'a işyerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Pural; "Ben biraz daha kalacağım" dedi.

Barış G.'ye çıkabileceğini belirtti. İşyerinden ayrılan Barış G., sabah saatlerinde geri geldiğinde Ömer Pural'ı barfiks demirine asılmış halde buldu.

Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEME SONRASI BELLİ OLACAK

Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri çalışanı Barış G.'nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gencin ölümünü haber alan yakınları ise yasa boğuldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gencin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Gencin cenazesi bugün öğle namazından sonra Piyalepaşa camiinde kılınacak. Cenazesinin Feriköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK