'Şimdilerde teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten olma noktasındayız'

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, teknoloji geliştirmek isteyen öğrencilere 7/24 esasına göre hizmete edecek Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünün açılışı gerçekleştirildi.

Mandal, törendeki konuşmasında, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünün daha önce aşina olunmayan bir birim olduğunu belirtti.

Özellikle 2018'den itibaren TEKNOFEST ile bir yol açıldığına işaret eden Mandal, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi önceleri adeta bir müzeden izlerken, şimdiyse tasarlayan, geliştiren ve üreten olma noktasında bir heyecan var. TEKNOFEST bunu en üst düzeye çıkardı. İlk yılında 500 bin kadar bir katılımla gerçekleştirilirken, şu an dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline dönüştü. Pandemiden hemen önceki yıl 1 milyon 720 bin kişiyle yapıldı. Bu yıl 500 bin öğrenci başvurdu. 'Birileri teknolojiyi üretsin ben de onu kullanayım.' değil 'Ülke ve insanlık için bir ihtiyaç varsa ben bunu bir sorun olarak görüyorum ve çözümünde varım.' demek için teknoloji geliştiriyorlar.

Gençlerimiz 'Biz daha fazlasını yapmak için adayız. Yeter ki bize imkanlar sağlayın.' diyorlar. Bu imkanların bir kısmı TÜBİTAK tarafından sağlanıyor. Ama bu işin esas sahibi üniversitelerimizin kendisi. SUBÜ de Türkiye'deki ilklerden birini gerçekleştiriyor. Böyle bir yer talebinde bulundukları için öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu talebe kayıtsız kalmayan SUBÜ yönetimine de teşekkür ediyorum."

- "Gençliğe yapılan bütün yatırımlar kıymetlidir"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugünün dünyası ve geleceğe ritim verecek sektörlerin bilişim ve yazılım olduğunu belirtti.

Bilgiyi üretmenin ve onu doğru kullanmanın öne çıktığına işaret eden Kaldırım, anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar eğitimin verildiği her yerin çok kıymetli olduğuna değindi.

Kaldırım, gençleri iyi yetiştirmek, iyi donatmak, dil öğretmek ve projeci yapmak gerektiğini vurgulayarak, "Gençliğe yapılan bütün yatırımlar kıymetlidir. Hangi alanı tercih ediyorlarsa o alanlarda dünyanın en iyilerinden olmalarını istiyoruz. Mevlana'nın bir ayağı toprağında, kültüründe, geleneğinde ve değerlerinde olan, bir ayağı dünyayı gezen insan metaforu var. Yeni kuşaklarımızı manevi ve yeni nesil alanlarda gelişebilecekleri iki yönlü kodlamayla dünyada pırıl pırıl parlayan, geleceğin dünyasına şekil veren insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bu alanda da inşallah böylesi amaçlara hizmet edecek, güzel projeler ortaya çıkaracak sadece nitelikli çalışanlar değil girişimciler yetişecektir." ifadelerini kullandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise güzel bir çalışma alanını öğrencilerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Öğrencilerin yaparak öğrenmesini sağlamayı hedeflediklerini bildiren Sarıbıyık, "Mottomuz 'Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz.' Bu doğrultuda da hareket etmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz katıldıkları yarışmalarda ciddi başarılar elde etti. Gerek Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünü kurmuş olmamız gerekse bu alanı hazırlamamız, onların çalışmalarını takdir ettiğimizin ve her daim arkalarında olduğumuzun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir ile öğrenciler katıldı.