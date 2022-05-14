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İhracatçı ve üreticilere 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminin ayrıntıları belli oldu

İhracat yapan kurumların gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 10:50
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İhracatçı ve üreticilere 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminin ayrıntıları belli oldu

İhracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanmasına imkan tanınmıştı.

Tebliğle, söz konusu uygulamaya ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak. Sanayi sicil belgesi kapsamında üretilen ürünlerin ihraç edilmesi halinde de üretimden elde edilen kazanç olarak 1 puan indirim yapılacak.

- İndirimden yararlanabilecek olanlar

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden veya ihracat yapan tüm kurumlar vergisi mükellefleri, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puanlık indirimden yararlanabilecekler.

Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler, 1 Ocak 2022'den itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için bu 1 puanlık indirimden faydalanabilecek.

İhracat yapan kurumların gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olabilecek.

Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için ise bu kurumların sanayi sicil belgesine sahip olması ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi gerekiyor.

Mükelleflerin ihracat ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının da bulunması halinde ihracattan ve üretimden kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan ve üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına ayrı ayrı oranlanması suretiyle tespit edilecek.

Düzenleme uyarınca, ihracat ve üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlaması suretiyle safi kurum kazancı içindeki payı tespit edilerek 1 puan indirim uygulanacak matrah bulunacak. Üretim veya ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karından büyük olması halinde safi kurum kazancını geçmemek üzere ihracat ve üretimden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecek.

- İndirimlerden aynı anda yararlanabilecekler

Payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların, üretim ve ihracat faaliyetiyle iştigal ederek bir kazanç elde etmeleri halinde, bu kurumların tüm matrahları için 2 puan indirim hesaplandıktan sonra üretim faaliyetleri ile ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puan ilave indirim mümkün olacak.

Bu düzenleme kapsamında ihracat ve üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların aynı dönemde indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olmaları halinde yatırım teşvik belgesinden kaynaklanan vergi indirimi oranı 1 puan indirim uygulanmış orana göre hesaplanacak.

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Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri, şartları sağlamaları halinde bu indirimlerden aynı anda yararlanabilecekler.

İndirim veya istisnaya tabi tutularak üzerinden vergi hesaplanmayan kazançlar için 1 puan indirim uygulanmayacak.

Söz konusu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekirken, bu durumun mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecek.

Öte yandan, gerek ihracat faaliyeti gerekse üretim faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı kapsamında değerlendirilecek.

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