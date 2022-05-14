Trafik cezasının olup olmadığını öğrenmek için e-devlete girdi hayatını şokunu yaşadı

MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ni değiştirdi
MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ni değiştirdi
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek
MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek 4.5 TL oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek 4.5 TL oldu
2 yaşındaki bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
2 yaşındaki bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten bağlantı bedeli alınmayacak
Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten bağlantı bedeli alınmayacak
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon
Bakan Nebati: Beş yılda çiftçiye 90 milyarlık destek
Bakan Nebati: Beş yılda çiftçiye 90 milyarlık destek
Luna coin sıfırlandı, kripto balonu patladı
Luna coin sıfırlandı, kripto balonu patladı
Standart and Poor's: Mevcut kripto düşüşü 'zamanlı bir uyarı'
Standart and Poor's: Mevcut kripto düşüşü 'zamanlı bir uyarı'
Erdoğan: Suriye'de bir ekosistem oluşturuyoruz
Erdoğan: Suriye'de bir ekosistem oluşturuyoruz
SADAT, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi
SADAT, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi
AK Partiden 'Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği' açıklamasına tepki
AK Partiden 'Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği' açıklamasına tepki
Annesi tarafından bıçaklanan çocuk öldü, anne tutuklandı
Annesi tarafından bıçaklanan çocuk öldü, anne tutuklandı
'Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor'
'Asırlar geçse de maalesef bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor'
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Harp Okulları ve Astsubay MYO tercih işlemleri süresi uzatıldı
Harp Okulları ve Astsubay MYO tercih işlemleri süresi uzatıldı
1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Fabrikada gaz sızıntısından 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastanede
Fabrikada gaz sızıntısından 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi hastanede
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
Konutta fahiş fiyata karşı emlakçılarla iş birliği! Bakanlık harekete geçti!
'Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde duyuracağız'
'Uzaktan eğitimin yeni şeklini önümüzdeki günlerde duyuracağız'
Erdoğan imzaladı, 74 ilçe daha yararlanacak
Erdoğan imzaladı, 74 ilçe daha yararlanacak
Bakan Nebati: Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tespit edildi
Bakan Nebati: Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tespit edildi
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 895 bin liraya geriledi
Soylu açıkladı: Can kayıplarında yüzde 61 azalma oldu
Soylu açıkladı: Can kayıplarında yüzde 61 azalma oldu
Bayramdan sonra kırmızı ete yeniden zam geliyor
Bayramdan sonra kırmızı ete yeniden zam geliyor
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
PKK, Şırnak'ta iki çobanı 'ajan' diyerek öldürdü!
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Erdoğan: Finlandiya'nın NATO sürecine olumlu bakmıyoruz
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
Bakan Yanık'tan 'nafaka'açıklaması
BAE Devlet Başkanı Nahyan hayatını kaybetti
BAE Devlet Başkanı Nahyan hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Trafik cezasının olup olmadığını öğrenmek için e-devlete girdi hayatını şokunu yaşadı

Antalya'da yaşayan 54 yaşındaki emekli taksici Mustafa Turgut, trafik borcunu öğrenmek için girdiği e-Devlet'ten tüm mal varlıklarına atmadığı bir imza nedeniyle haciz konulduğunu öğrenerek halatını şokunu yaşadı

Eklenme : 14 Mayıs 2022 11:06
Yazdır
Trafik cezasının olup olmadığını öğrenmek için e-devlete girdi hayatını şokunu yaşadı

Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Turgut, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda trafik cezasının olup olmadığına bakmak için e-Devlet'e girdi.

Turgut, adına icra takibi başlatıldığını ve tüm mal varlıklarına el konulduğunu görünce avukatı aracılığıyla konuyu araştırdı.

238 bin TL borç almış gibi gösterildi

Turgut, itiraz hakkını ise eline ulaşmayan tebligatlar nedeniyle yapamadı. Turgut, araştırmasında tanımadığı S.A. isimli işi tarafından adına senet düzenlenerek elden 238 bin TL borç almış gibi gösterilerek hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendi. 11 aydır atmadığı imza ve almadığı parayı kanıtlamak için hukuk mücadelesi veren Turgut, evini geçindirebilmek için bir başka taksi durağında şoför olarak çalışıyor.

Bu haczin nasıl olduğunu öğrenmek için avukatı aracılığıyla adliyeye geldiğini dile getiren Turgut, "İtirazımızı yapacaktık ama bu süre dolmuş. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bana haciz gönderen şahsı uzaktan yakından tanımıyorum. 10 yıldır aynı telefon hattımı kullanıyorum. Bu şahısla bir bağım yok. 6 ay önce kredi çekip, 3 yıl boyunca aracımı satamam. Çünkü ben ÖTV indiriminden araç aldım. Ama bu şahsın iddiasına göre araç değişikliği için ben ondan para istemişim. O kişiyi ne gördüm ne biliyorum ne de telefon görüşmem var. Herhangi bir bağlantım yoktur" diye konuştu.

"Hiçbir yere imza atmadım"

Başına gelen olayı anlatan Turgut, "A4 kağıdına senettir diye yazılmış. Kimlik numaramı yazmışlar, bana bir iş icabı para lazım olmuş, S.A. ismindeki kişiden elden nakit para almışım bir yıl sonra ödeyeceğim diye. Ben bu şahsı tanımıyorum. Paraya ihtiyacım olursa banka, kooperatifler var. Şahıstan para alma gibi bir durumum olmaz. Geçmişe dönük tarama yapıyorum hiçbir yere imza atmadım. Tüm mal varlıklarıma haciz geldi. Ticari aracıma, daireme, dükkanıma satılamaz tedbiri konuldu. 8 aydır da ticari taksim bağlı, çalışamıyorum. Mağdur oldum. Sorunumun çözülmesi için destek bekliyorum" dedi.

"Şahsı tanımıyorum"

E-Devlet'e bakmasa adına gelen bu hacizden haberi olmayacağına vurgu yapan Mustafa Turgut, "Bir gün yolcumla giderken aracıma el konuldu. Farkında değilim hiçbir şeyin. Trafik cezam var mı diye baktım, bu olayla karşılaştım. İtiraz ettik ama tebligattaki itiraz süresini kaçırmışız. Tebligattan haberim yok. Benim kimseye borcum yok, elden nakit para da almadım. Bunu iddia eden şahsı da tanımıyorum. Bu olaydan sonra sinir ve stres nedeniyle aşırı bir kilo verdim. Aracım var çalışamıyorum. Bu borcu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Patrondu, işçi oldu

Turgut, bir yıldır büyük bir şokun içinde olduğunu belirterek, adaletin yerini bulmasını istedi. Kendi ticari taksisini çalıştıramadığını belirten Turgut, başka bir durakta şoförlük yaptığını sözlerine ekledi.

Soruşturma devam ediyor

Mustafa Turgut'un avukatı Yusuf Karaşahin ise, müvekkilinin olayı e-Devlet üzerinden öğrendiğini ifade ederek, "Dosyayı inceledik, tebligat almadığını tespit ettik. Dosyaya bakıldığı zaman ise tebligatın yapıldığını, itiraz sürelerinin geçmiş olduğunu gördük. Bununla ilgili usulsüz tebligat yapıldığı için dava açtık. Hemen arkasından dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim evraktaki imzayı kendisinin atmadığını ve karşı taraftaki şahsı da tanımıyor. Borcumuzun olmadığına dair menfi tespit davası açtık. Süreç devam ediyor ama müvekkilim ciddi oranda mağdur oldu" ifadelerine yer verdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
2 yaşındaki bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
2 yaşındaki bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
Alt geçide çöp atan ve tuvaletini yapanları fotoğrafladı
Alt geçide çöp atan ve tuvaletini yapanları fotoğrafladı
Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı
Boğaziçili genç dağcının sır ölümü! Spor salonuna girenler şoke oldu
Boğaziçili genç dağcının sır ölümü! Spor salonuna girenler şoke oldu

Bu Habere Tepkiniz

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı

2022 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Bakan Bilgin: Temmuz ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi
Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK'dan yedek listesindeki ATT'lerin icap nöbet ücretine dair önemli karar

Danıştay İDDK, yedek personel listesinde adı yazılı olanların icap nöbeti için ücret alamayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı, TMMOB'un yönetmeliğini Resmi Gazetede yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetede yayımlanmak için gönderilen TMMOB'un yönetmeliğini, mevzuata aykırı buldu. TMMOB, işlemin iptali için dava açtı. Danıştay Cumhurbaşkanlığı işlemini uygun buldu
Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Akademik kadroya başvuruda hizmet süresi şartı arandı, yalnızca 4 kişi başvurabilecek

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim görevlisi kadrosunda hizmet süresi şartı arayınca bu şarttan dolayı seksendört aday elendi!
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası (istirahat parası) ödedik. Kovid-19 dönemindeki Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında sağlık harcamaları ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi. 2021 yılında toplam 31 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
En ucuz sıfır otomobiller (Mayıs Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Mayıs Fiyatları)

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 600 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar... Abone ol