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MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren dil eğitimini odağımıza alarak farklı mekanizmalarla, öğretim materyalleri ile güçlendirerek ve aynı zamanda ölçme değerlendirme sistemini de yeniden şekillendirerek daha iyi noktaya taşıyacağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 11:08
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MEB Türkçe ve yabancı dil eğitimini yeniden şekillendirecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren dil eğitimini odağımıza alarak farklı mekanizmalarla, öğretim materyalleri ile güçlendirerek ve aynı zamanda ölçme değerlendirme sistemini de yeniden şekillendirerek daha iyi noktaya taşıyacağız." dedi.

Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OECD ülkelerinin öğrenci başarı araştırmalarında ağırlık verdiği üç konunun bulunduğunu, bunların matematik, fen ve dil okuryazarlığı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de fen okuryazarlığının çok iyi aşamalara geldiğini, matematik okuryazarlığını güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Özer, diğer taraftan ana dil ve yabancı dilleri öğrenmeyi kolaylaştıracak ve kalıcı kılacak, farklı yöntemler ile iyi uygulamaları bir araya getirmek üzere İstanbul'da 16-18 Mayıs'ta üç gün sürecek Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı'nı düzenleyeceklerini bildirdi.

Bakan Özer, konferansın odağı olan Türkçe ve yabancı dil eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca organize edilen konferansta, branş öğretmenleri tarafından gerek Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi gerekse diğer dillerin öğrenilmesi, kalıcı kılınması ve sadece dilde okuryazarlık becerisinden ziyade diğer bilim dalları ile de ilişkili bir şekilde açılımlar sağlayacak iyi örnekler sunulacaktır. Konferanstan çıkacak sonuçlara göre biz, dil okuryazarlığı süreçlerimizi iyileştirmek için inşallah farklı bulgularla, yeni açılımlarla yolumuza devam edeceğiz."

Türkçede 4 dil yeterliliğinin ölçülmesine ve sınav hazırlıklarına ilişkin soru üzerine Özer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sadece okuduğunu anlamayı ölçen, yani tek bir dil becerisini ölçme mekanizmalarını aktif kullanan bir eğitim sistemimiz var. Aslında İngilizceden bildiğimiz gibi uluslararası değerlendirme sistemleri 4 dil becerisini, yani okuduğunu anlama, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen, ona göre dil becerisini iyileştiren bir yapıya sahip. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu 4 dil becerisini ölçen bir mekanizma geliştirdik. Pilot uygulamaları tamamlandı. Kovid-19 sürecinden dolayı ara vermiştik. Şimdi onun son şekli de inşallah bitmiş olacak. Hem Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İstanbul'da yapacağı dil konferansı hem de 4 dil becerisini ölçen pilot çalışmalardan aldığımız sonuçlarla önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren dil eğitimini odağımıza alarak farklı mekanizmalarla, öğretim materyalleri ile güçlendirerek ve aynı zamanda ölçme değerlendirme sistemini de yeniden şekillendirerek inşallah daha iyi noktaya taşıyacağız."

- Dil eğitim ve öğretimine yönelik 60 iyi uygulama belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı tarafından fonlanan Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında, "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı" 16-18 Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenecek.

Konferans ile 2021 yılı içerisinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Türkçeye kazandırılan Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt ile uyumlu etkili dil öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda geliştirilen eğitim içeriklerinin ülke çapında tüm dil öğretmenleriyle paylaşılması amaçlanıyor.

Konferansa, dil eğitimi alanında uzman davetli konuşmacılar, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla fark yaratan öğretmenler ve bu alanda hazırladıkları sınıf projeleriyle öğrenciler katılacak. Konferans sunumları tercihe bağlı Türkçe veya İngilizce olarak yapılacak.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinin yer aldığı en iyi 60 uygulamanın sunumlarının yapılacağı konferansta, sunumlar Bakanlığın çevrim içi platformlarına da eklenerek tüm öğretmenlerin erişimine açılacak.

- Öğrencilerden dil eğitimi çalışmalarına yönelik sergi

Konferansın en önemli paydaşlarından olan öğrenciler, dil eğitimi alanında yaptıkları çalışmalara yönelik bir de poster sergisi düzenleyecek.

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Bu sergide öğrenciler ve rehber öğretmenleri tarafından dil eğitim ve öğretimine yönelik hazırlanmış çalışmaların poster sunumları gerçekleştirilecek.

Konferansa dair tüm gelişmeler, "http://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr/" internet sitesinden takip edilebilecek.

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