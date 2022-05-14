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Hemşireler Kovid-19 vakalarının azalmasıyla rahat nefes aldı

Erzurum Şehir Hastanesinde Kovid-19 ile mücadelede ön cephede fedakarca çalışan ve yaşadıkları süreci unutamayan enfeksiyon servisi hemşireleri, vaka sayılarının azalmasıyla rahat nefes aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 12:46
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Hemşireler Kovid-19 vakalarının azalmasıyla rahat nefes aldı

- Erzurum Şehir Hastanesinde Kovid-19 ile mücadelede ön cephede fedakarca çalışan ve yaşadıkları süreci unutamayan enfeksiyon servisi hemşireleri, vaka sayılarının azalmasıyla rahat nefes aldı.

Salgın döneninde bir süre pandemi hastanesi olarak hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde, koruyucu kıyafetler ve kat kat maskelerle ter içinde çalışan hemşireler, vaka sayılarının azaldığı şu günlerde büyük mutluluk yaşıyor.

Kovid-19 hastalarının tedaviye alındığı acil servis ve enfeksiyon servisinde çalışan hemşireler, "Hemşireler Haftası"nı maskesiz, koruyucu kıyafetsiz kutladı.

Hemşire Fatma İnce Özdemir, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır enfeksiyon servisinde görev yaptığını söyledi.

Hemşirelerin, salgın döneminde ekstra özveri ve sabır isteyen bir sürece girdiğini anlatan Özdemir, "Tüm dünya için pandemi zorlu süreçti, sağlıkçılar olarak da belki en çok zorlandığımız dönemdi. Meslek hayatımda ilk defa böyle bir süreçle karşılaştım. İnşallah son olur ve böyle salgınla bir daha karşılaşmayız. Çok şükür pandemi bitiyor, vakalar azaldı, çok rahatladık. Koruyucu ekipmanla çalışmak ekstra yorucuydu, şu an maske ve ekipmansız çalışmak ayrıca rahatlık sağladı." dedi.

Özdemir, hemşire ve sağlıkçıların salgından psikolojik olarak daha çok etkilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Evlerimize yaşlı anne babamız ve çocuklarımız vardı. Hastalığı onlara bulaştırma korkusu bizi ekstra strese sokmuştu. Vakaların ve ölümlerin azalmasıyla şimdi çok rahatladık. İnşallah tüm dünyada bu salgın tamamen biter. Hastalarda nefes alamama korkusu vardı, o korkuyu bize yaşatmaları bizi de etkiliyordu. Çünkü nefes alamama olgusu çok farklı durum, bunu yaşayanlar anlar. Serviste çok fazla olay yaşadık ama genel olarak hastalar da bizler de zor süreç geçirdik."

Özdemir, enfeksiyon servisinde çalıştıkları için genel olarak bulaşıcı hastalıkları tedavi ettiklerini ve çoğu hastalıklarda zaman zaman koruyucu ekipmanla çalıştıklarını belirterek, Kovid-19'un bulaş hastalıklardan daha farklı olduğunu dile getirdi.

- "Kovid-19'dan kurtulduğumuz için çok mutluyuz"

Salgınla mücadelede emek veren tüm sağlıkçılara teşekkür eden Özdemir, "Kovid-19'dan kurtulduğumuz için çok mutluyuz. Sağlık çalışanlarına her türlü şiddetin son bulacağı günler diliyorum. Bizler vatandaş için buradayız, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Karşılıklı saygı ve sevgi içinde bu mesleği yürüteceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Aynı serviste çalışan hemşire Sima Yıldız ise sağlıkçılar olarak Kovid-19 salgınının bitmesine çok sevindiklerini anlattı.

Enfeksiyon servisinin yanı sıra salgın döneminde acil serviste çalıştığını belirten Yıldız, "Yemek yiyemediğimiz, koruyucu ekipmanla kan ter içinde çalıştığımız çok günler oldu. Koruyucu kıyafetlerden dolayı hastalarla iletişim zor kuruyorduk. Kovid-19 süreci, ailesiyle yaşayanlar açısından korkunç geçti. Sağlık çalışanları, hastalığı ailelerine, çocuklarına ve yaşlılara bulaştırma korkusundan çoğu zaman evlerine gidemedi. İnşallah o günleri bir daha görmeyiz." dedi.

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