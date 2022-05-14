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Esra Hankulu cinayetinde sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı

- Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl, sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in de "suç delillerini karartma" suçundan 1 ay 6'şar gün hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 14:25
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Esra Hankulu cinayetinde sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl, sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in de "suç delillerini karartma" suçundan 1 ay 6'şar gün hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, olay günü sanıklar ile Esra Hankulu'nun aynı evde bulundukları, Ümitcan Uygun'un, birlikte kaldıkları odada Hankulu'na hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak biçimde darp ve cebir uyguladığı, bunun sonucu Hankulu'nun fenalaştığı ve baygınlık geçirdiği aktarıldı.

Gerekçeli karara göre, sanık Ümitcan Uygun, baygınlık geçiren Hankulu'nu diğer iki sanıkla beraber banyoya taşıdı. Uygun, burada Hankulu'nu ıslatarak kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen Esra Hankulu, çay demledi, sanıklarla sohbet etti.

Ümitcan Uygun'un, daha sonra Esra Hankulu ile tekrar odaya gittiği belirtilen gerekçeli kararda, "öleni banyoda ıslatıp kendine getirilmeye çalışmış olması, hemen arkasından ölenin çay demleyip bir müddet sohbet etmiş olması, ölenin sanığa olumsuz bir tavrının olmaması, birlikte tekrar odaya gidilmiş olması" hep birlikte düşünüldüğünde öldürme kastı olmadığı kanaatine varıldığı, bu nedenle "kasten öldürme" suçundan değil, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan hüküm kurulduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda, diğer iki sanığın da suç delillerini kararttığı belirtildi.

- Adli tıp kurumu raporları

Adli tıp kurumundan alınan raporlara değinilen gerekçeli kararda, Hankulu'nun kafa travması sonucu hayatını kaybettiği, fakat bu travmanın kafaya sert ve künt bir cisimle vurulması sonucu mu, yoksa sanığın Hankulu'nu düşürmesiyle kafasının zemine çarpması sonucu mu oluştuğunun tam olarak belirlenemediği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, raporlara göre Hankulu'nun sanığın evde olduğu bir saatte öldüğünün tespit edildiği de aktarıldı.

- Ailenin avukatından itiraz

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Hankulu ailesinin avukatı Nuran Özdemir, kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Özdemir, itiraz dilekçesinde, mahkemenin yargılama sonunda adil bir karar vermediğini, sanığa "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek, kararın bozulmasını talep etti.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, 3 Ağustos 2021'de Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, Gürgil ile Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında dava açılan sanık Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar Gürgil ve Civelek'in de "suç delillerini karartmaktan" 5'er yıla kadar hapsi talep edildi.

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Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 13 Nisan'daki karar duruşmasında, cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği Ümitcan Uygun'a, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Kararda, takdir indirimi uygulanmadı. Hükümle beraber sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise "suç delillerini karartma" suçundan 1 ay 6'şar gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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