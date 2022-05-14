Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu havalimanı sıradan bir yatırım değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması şu şekilde;

Kardeş Türkiye sürekli gelişmeye devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte olmak büyük mutluluktur. 2. Karabağ Savaşı bizim müşterek tarihimizdir Biz dünyada birbirine en yakın iki ülkeyiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, gardaşım, sayın Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli genel Başkanı sayın Bahçeli, BBP Genel Başkanı sayın Destici, sevgili Rizeli ve Artvinli hemşehrilerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Ülkemizin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize-Artvin Havalimanımızın şehirlerimize, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşim Aliyev'e, sayın Bahçeli'ye, sayın Destici'ye ve diğer misafirlerimize bu güzel günümüzü bizlerle paylaştıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız, sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.

Bu havalimanlarında sıfırdan yapmışçasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Şimdi buradan Rizeli hemşehrilerime sesleniyorum, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu tabii ne Rizeliye yakışır ne Artvinliye yakışır. Şu anda gerek uçak sayısı gerekse bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki Rizeli hemşehrilerim, Artvinli hemşehrilerim bu uçakları doldurmalı ki ona göre bu gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin.

Havalimanımızdaki binaların giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisi bölgemizin özelliklerine uygun şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır. Türkiye'nin kalkınmada ve özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir.

Doğu Karadeniz'in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı, komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir.

Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine, muhabbet üzerine söylenecek. Tabii sadece bununla kalmadık. Son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde inşa ettiğimiz 2 bin adet yeni dersliğin yanında bugün 16 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 5500 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize toplam 1,1 milyar lira sosyal yardım aktardık. Sağlıkta toplam 911 yataklı hastanelerin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ eliyle Rize'de 4918 konut projesini hayata geçirdik.

Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz. Güneysu Millet Bahçemizi yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 190 kilometreye çıkardık. Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarıyla, Salarha Tüneli'ni tamamlayıp hizmete sunduk.

Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkımızın kullanımına açtık.

Bölgemizi Karadeniz'in lojistik kavşak noktası ve üs bölgesi yapacak İyidere Lojistik Limanımızın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk.

Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi ve 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na ve İyidere'ye doğal gaz arzını sağladık.

Aynı şekilde Artvin'e geçtiğimiz 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 750 yeni derslik inşa ettik. Çoruh Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 3600'e ulaştırdık. Şehrimizde 7 gençlik merkezi, 21 spor tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 680 milyon lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 10'u hastaneden oluşan toplam 16 sağlık tesisi inşa ettik.

TOKİ kanalıyla Artvin'de 2964 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22 kilometreden 80 kilometreye çıkardık. En uzun ikinci çift tüplü tünelimiz olan Cankurtaran Tünelini hizmetinize sunduk. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve son olarak Yusufeli barajlarını gerdanlıklar gibi taktık. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek Yusufeli Barajı'nda inşallah su tutma aşamasına kadar geldik. Artvin şehir girişinde içinde her türlü sosyal ve kültürel tesisin yer aldığı Çoruh Parkı'nı inşa ettik.

Artvin ve ilçelerinde toplam 69 taşkın koruma tesisini tamamladık. Bütün bunları ne için anlatıyorum biliyor musunuz? Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimiz seviyesine, hatta onların da ötesine geçirdik.