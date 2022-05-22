Kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin ek dersini hangi kurum öder?

Soru; Maaşımı kadromun olduğu il merkezinden alıyorum, ders ücretimi de boş kadroya vekalet görevlendirme olduğum ilçeden almak istiyor, ilçe hayır olmaz diyor. Bu işin doğrusu nedir?

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27.02.2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 15. maddesinde aşağıdaki açıklamalar bulunmaktadır.

"15- Vekalet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22'nci maddesinde; "(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekaleten atananlara, yalnızca vekalet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekalet görevinde bulunduğu kurumca ödenir."

2007/19 nolu Genelgenin 15. maddesinde zikredilen Kararın 22.madesinde okul yöneticilerinin unvanları açıkça yazılmadığından vekaleten görevlendirilen yöneticinin kadrosusun olduğu kurum tarafından ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 22. maddesi 2. fıkrası 10.09.2012 tarih ve 28407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3671 sayılı karar ile değiştirilmiştir. 2007/19 nolu Genelge mevcut yönetmelik değişikliğine göre güncellenmediğinden hala ödemeye yetkili sorumlular genelgeye göre hareket ettiklerinden vekaleten görevlendirilen yöneticinin kadrosunun olduğu kurum tarafından ek ders ödemesi yapılmaya devam edilmektedir.

Halbuki 2012 yılında yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 22. maddesi 2. fıkrasında okul yöneticilerinin unvanları açıkça yazılmıştır.

"(2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir."

Dolayısıyla kadrosu başka bir ilçede vekaleten görevlendirmesi başka bir ilçede olan yöneticinin vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir.

Ahmet KANDEMİR