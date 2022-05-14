Urla'da engellilerin kullanımına uygun tasarlanan plaj hizmete girdi

Yağcılar Mahallesi Altınköy Plajı'nda "BIZIMORA" ismi verilen tesisin açılış törenine, Türkiye Otizm Federasyonu Başkanı Veysel Şahin, Otizm Dernekleri Federasyon Başkanı Ergin Güngör, Urla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Tok'un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Şahin, tüm insanlar gibi engellilerin de deniz kenarında ve yeşil alanlarda olmaya ihtiyacı ve hakkı olduğunu vurguladı.

Federasyon bünyesinde kurdukları şirket üzerinden alanı kiraladıklarını belirten Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından plaj için komisyon raporu ile özel izin aldıklarını söyledi.

Urla Belediyesinin de tesis için ruhsat verdiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 16 ay önce TBMM'de ziyaret ettiğim milletvekillerimiz Hamza Dağ, Kemal Çelik ve Cemal Bekle başlangıçtan bugüne hiçbir siyaset gütmeden çocuklarımız için yapacağımız bu projede büyük destek oldular. Urla Kaymakamımız Murtaza Dayanç Bey, başlangıcından bugüne kadar hep yanımızda oldu ve yasalar çerçevesinde bizden desteğini esirgemedi."

Şahin, engelliler için birçok kolaylığın ve aktivitenin sunulacağı tesisten herkesin yararlanabileceğini, elde edecekleri geliri yine engelliler yararına kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Törende, İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu konser verdi.