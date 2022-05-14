CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mersin'de buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

Toplantının ardından "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması"nın ortak bildirisini Vahap Seçer okudu.

Seçer, düzenlenen buluşmada, belediyecilik odaklı çalışmalar konusunda iş birliği kararlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını söyledi.

Toplantıda mevcut ekonomik tablo, enerji dönüşümü ve dijital dünyadaki gelişmelerde yerel yönetimlerin rolü hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Seçer, ülkedeki ekonomi, siyaset ve hukuk alanlarında yaşanan gelişmeleri de değerlendirdiklerini kaydetti.

Seçer, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararını da eleştirdi.

Sosyal belediyecilikten, yatırım ve hizmetlerden taviz vermeden vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini anlatan Seçer, "Hükümet yetkililerinin belediyelerin kur kaynaklı zararlarına ve artan gider kalemlerine karşı gelirlerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Hükümetin Suriye politikasını da eleştiren Seçer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bulunan sığınmacıların çok büyük bir kısmı 11 büyükşehir belediyemizin sınırları içinde yaşamaktadır. Taşıdığımız ağır yük ile merkezi yönetim bütçesinden aldığımız pay son derece orantısızdır. Bu sorun belediyelerimizin yapacağı tüm hizmet ve yatırımları olumsuz etkilemekte, kentlerimize yoksullaşma olarak dönmekte, yatırım ve hizmetlerimizi sekteye uğratmaktadır."

Seçer, hiç kimseyi ayırt etmeden tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.