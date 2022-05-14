'Yavuz' obüsü ihracata hazırlanıyor

Makine Kimya Enstitüsü, Fırtına obüsünün sahadaki etkinliğini artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.

Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.

Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor.

MKE öz kaynaklarıyla geliştirilen Yavuz obüsü, düşük bakım onarım ve nakliye avantajlarına da sahip.

Yurt dışı pazarın ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilerek üretilen Yavuz'un, ihracatı da gündemde. Yavuz'un yurt dışı satışı için görüşmeler yürüten MKE A.Ş, bir ülkedeki görüşmelerde sona geldi. Şirket, Yavuz ile ihracat başarısı yakalayan ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.