e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022 İngilizce) sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 19:53
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, bugün uygulanan e-YÖKDİL 2022 İngilizce'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız