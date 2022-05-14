Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı
Tunceli'de uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mayıs 2022 20:56
Atatürk Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gezinti yapan bir kadın, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabası sonucu yaralı kadın, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa götürüldü.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız