GAP Gazeteciler Birliği 15. GAP OSCAR'ı ödülleri verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni Nikah Sarayı Salonu'nda düzenlenen törende, çeşitli dallarda ödüller dağıtıldı.

"En başarılı devlet adamı" ödülüne layık bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın teşekkür mesajının, sinevizyon eşliğinde görüntülü izlendiği, ödülünü ise Tatar adına KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer'in aldığı törende, "En başarılı makam" ödülü Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'e, "En başarılı bakan" ödülü ise Irak Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlar Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf'a verildi.

"En başarılı siyasetçi" ödülünün TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, "En başarılı vali" ödülünün Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a, "En başarılı belediye başkanı" ödülünün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a verildiği törende, "En başarılı medya kuruluşu" ödülü ise Anadolu Ajansının (AA) oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, AA'nın ödülünü, Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a takdim etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, törendeki konuşmasında, kentin tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi verdi, Anadolu'nun Türkleşmesinde Malatya'nın büyük rolü bulunduğunu anlattı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da organizasyonun Malatya'da yapılmasından duyduğu mutluluğu belirtti.

Törende "En başarılı bürokrat" ödülü alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da millet olarak her zaman başların dik olacağını belirterek "Tam bağımsız, her alanda güçlü bir Türkiye ile en hem bölgemizde hem dünyadaki bütün küresel oyunları Uzun Adam'la birlikte bozacağız. Kimse bizi Kürt'ü ile Alevi'si ile Türkmen'i ile bir millet olmaktan alıkoyamayacak, bir vatan olmaktan alıkoyamayacak, bir bayrak olmaktan ayrı koyamayacak, bir devlet olmaktan ayrı koyamayacak. Önümüzdeki asır Türk asrı olacak." dedi.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz da ödül törenini Kovid-19 salgını döneminde gerçekleştiremediklerini belirterek refah içinde, mutlu, huzurlu şekilde bundan sonraki süreçte de ödül törenlerine devam etmek istediklerini dile getirdi.