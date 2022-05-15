Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak hamleler

Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bu oranı azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için yapılan çalışmalar devam ederken, bir yandan da gaz bulunan diğer sahalarda az da olsa doğalgaz üretimi yapılıyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, bu kapsamda şubat ayında yerli ve milli imkanlarla 29 milyon metreküp gaz üretilirken, bu gazın yüzde 95'inden fazlası Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'deki sahalardan çıkarıldı. Ayrıca yerli gaz, ihraç da edildi. Uzun süredir aktif olan Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Hattı üzerinden Yunanistan'a şubat ayında 14 milyon metreküp doğalgaz gönderildi.

ABONE SAYISI 18,7 MİLYONA YÜKSELDİ



Öte yandan, nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğalgaz kullanmayan ilçelere doğalgaz götürmek için çalmalar sürerken, doğalgaz abonesi sayısı da her geçen gün artıyor. Şubatta Türkiye'de doğalgaz abonesi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 67 bin artarak 18,7 milyona ulaştı. Ocak ayına göre Şubat'ta yaklaşık 46 bin abone daha sisteme dahil oldu.

KONUTLARDA TÜKETİM YÜZDE 30 ARTTI



Doğalgaz tüketimi ise yine şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre 966 milyon metreküp (yüzde 16,5) artarak 6,84 milyar metreküpe çıktı. Sektörel doğalgaz tüketimlerine bakıldığında konutlarda tüketilen doğalgaz miktarı yüzde 30 artarken, sanayide yüzde 0,5, elektrik üretiminde yüzde 9 azaldı. Meteoroloji verilerine göre, uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olurken, bu yılın şubat ayı sıcaklığı 5,4 olarak ölçüldü. Bu dönemde ortalama hane başı tüketim, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara Bölgesi'nde 175,7 metreküp, İç Anadolu Bölgesi'nde 201,9 metreküp, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 220,8 metreküp olarak gerçekleşti.



Ayrıca Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne ve GAZBİR verilerine göre, 29 Avrupa ülkesinin başkentlerinde konut doğalgaz fiyatları kıyaslandığında doğalgazın en pahalı olduğu başkent Stockholm. Avrupa başkentleri arasında en ucuz doğalgaz kullanan başkent ise Ankara.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ