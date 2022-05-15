AK Partili Çelik'ten Cahit Özkan açıklaması: Partinin görüşlerini yansıtmıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan'ın bir youtube kanalında sarf ettiği sözler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sözcü Çelik açıklamasında, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.