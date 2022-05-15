Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından başlatılan ameliyatlarda konsey sistemi toplam 22 konseyle yaklaşık 2 yıldır başarılı bir şekilde devam ediyor. İlk kez SABAH'ın gündeme getirdiği sağlıkta devrim yaratacak kamu hastanelerinde 'provizyon sistemi' projesiyle hem hastaların hekime güveni artıyor hem de hekimlerin hata yapma oranı düşüyor.

Yeni tıbbi konseylerin de eklendiği ameliyatlarda konsey sistemiyle; çağdaş tıbbi uygulamalara yatkınlık sağlamak, hastaların açtığı malpraktis davalarına karşı daha etkin hukuki savunma yapabilmek, multidisipliner bir yapılanma kurmak amaçlanıyor. Bu kapsamda Ekim 2020 ile Nisan 2022 tarihleri arasında ameliyat amacıyla konseye çıkan hastaların yüzde 19'unda ameliyattan vazgeçildi.

"ONLİNE SİSTEMLE UYGULANABİLİR"



Ekim 2020'de başladıkları konsey sistemiyle hem hekimleri hem de hastaları denetleyebildiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, konseylerin sayısının ve kalitesinin artarak devam ettiğini ifade etti.

Bu uygulamanın örnek olmasını ve ülke çapında bir provizyon sistemi getirilmesini istediklerini dile getiren Sağlam, şunları söyledi: "Yıllık ortalama 60 bin civarında ameliyat yapıyoruz ve bunlar arasından ciddi hasta grubu dediğimiz 3 bin 671 hastayı inceledik.

Geri kalan ameliyatlarda da bunu yaparsak çok daha fazla ameliyat dışı tedavi çıkabilir. O yüzden bu denetim sisteminin Bakanlık tarafından kurulacak online merkezi bir sistem üzerinden bütün kamu hastanelerinde uygulanması gerekiyor. Hastalar için de daha hızlı ve güvenilir teşhis koyulması gibi avantajları oluyor.

Tek bir konseyde multidisipliner bir görüşle karar çıkıyor, bilimselliği artırıyor ve asistan eğitimine katkı sağlıyor. Ağustos 2021 tarihinde konseye ameliyat endikasyonunun tartışılması için getirilen hastalarımızın sadece yüzde 52'si ameliyat olurken her disiplinden hekimin tecrübesinin artışıyla birlikte şuan bu oran yüzde 81'e çıktı. Hekimlerimizin daha dikkatli hasta çıkardığı bir otokontrol mekanizması sağlandı."

"AMELİYATIN KONSEY KARARIYLA YAPILMASI İÇİMİZİ RAHATLATTI"



Konseylerde alınan kararla açık kalp ameliyatı olan hastalardan biri 2 buçuk aylık Cihangir bebek. Sakarya'da iş makinesi operatörü olarak çalışan Enes ve eşi Sedef Safitürk'ün ilk çocukları Cihangir bebeğin kalbi doğuştan delikti ve kalp damarları tersti.

Sakarya'daki doktorları onları Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. 4 Nisan 2022'de konsey kararıyla 39 günlükken ameliyat kararıyla başarılı bir şekilde tedavi olan 2 buçuk aylık minik Cihangir'in şu an durumu iyi.

Ameliyatın konsey kararıyla yapıldığını öğrendiklerinde içlerinin rahatladığını dile getiren Enes ve Sedef Safitürk çifti, "Bebeğimiz küçücük kalbiyle zor zamanlar atlattı. Çok şükür hastanede hemşiresinden hasta bakıcısına kadar herkes bizimle çok güzel ilgilendi ve bu süreç rahat bir şekilde geçti" dedi.

DİLAN KAYA