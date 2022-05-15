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Gerçeği 48 yıl sonra öğrendi: Baba dediği adam babasının katili çıktı

Annesi evliyken yasak aşk ilişkisi sonucu dünyaya gelen Berrin N., gerçek babasının kimliğini 48 yıl sonra öğrendi. Namus cinayeti sonucu öldürülen babanın ise Akyaka'nın en zenginlerinden olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Mayıs 2022 08:18
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Gerçeği 48 yıl sonra öğrendi: Baba dediği adam babasının katili çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (49) resmi nikahlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi.

Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartışırken gerçeği öğrendi.

Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 40 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE SOYBAĞI REDDİ DAVASI AÇILDI

Berrin N. şoku atlattıktan sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı.

Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Avukat Turbay, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı.

Açılan davada 40 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık'ın mezarının açılarak DNA testi yapılması istendi.

CEYHAN TORLAK

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