Ağır Cezada yargılanacak! Ünlü mankenin 10 yıl hapsi isteniyor
Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı, kendisine borcu olduğunu iddia ederek, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirip zorla aracına el koydu. Merih Yılmaz'ın şikayeti üzerine Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğunu
iddia ederek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirerek zorla aracına
el koydu. 3 Ekim 2018 yılında meydana gelen olayda Merih Yılmaz, manken Deniz
Akkaya'nın menajerliğini yapıyordu. 28 Eylül'de Merih Yılmaz'a mesaj atan Akkaya
Atina'da ev alacağını, bu nedenle 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.
İddiaya göre Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih
Erkul'a teslim etti. 3 Ekim günü ise Deniz Akkaya bu kez menajeri Merih Yılmaz'ı
arayarak avukatının ofisinde toplantı düzenleneceğini kendisinin de katılmasını
istedi. Yılmaz, arkadaşı Bilal Gülmez ile Beyoğlu'nda bulunan ofise aracıyla
geldi. Merih Yılmaz avukatın ofisinde Deniz Akkaya'nın tepkisiyle karşılaştı.
Ofiste bulunan Erdi T., ve Uğur Kemal S., Merih Yılmaz'ı darp etmeye başladı.
Oğuzhan M., ve adamları Merih Yılmaz'dan borcuna karşılık aracını vermelerini
istedi. Yılmaz'ın annesinin üzerine kayıtlı araç için, Akkaya'nın yanında bulunan
5 kişi Yılmaz'a annesini aratarak vekalet çıkarmasını istedi. Vekalet işleminin
ardından Merih Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine bir borcu olmadığı yazan
bir metin imzalatıldı. Başına gelen olayların ardından Gasp Büro Amirliği'nin
yolunu tuttu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki
5 şüpheli hakkında 'Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak', 'Cebir
Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında
iddianame düzenlendi. 10.5 yıla kadar hapisleri istenen 5 şüpheli ilerleyen
günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
ATAKAN IRMAKMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız