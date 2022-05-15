2 kişinin öldüğü gaz sızıntısında fabrika müdürü tutuklandı

Olay, önceki gün saat 16.30 sırasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki kimyasal gübre üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Kimyasal maddelerden sızan gaz nedeniyle fabrikadaki işçilerin rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yoğun gaza maruz kalan 5 işçi fabrikada baygınlık geçirdi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 işçiyi ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Gazdan hafif etkilenen diğer işçiler ise dışarı çıkarıldı. Diğer işçilere ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

Olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlandı. Aynı gün nöbetçi Antalya savcısı tarafından bilirkişi eşliğinde olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma çerçevesinde yine aynı gün gözaltına alınan işletme ortağı ve aynı zamanda işletme müdürü olan ismi açıklanmayan şüpheli Antalya nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.