Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin öğretim programlarından edindikleri kazanımları tespit etmek amacıyla 17 Mayıs'ta 81 ilde Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılacak.

İzleme araştırması, öğrencilerin 4 ve 7. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri, 10. sınıf seviyesinde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerindeki kazanımlarını ölçecek.

- 50 bin öğrenciye uygulanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak için Bakanlık olarak tüm imkanların sarf edildiğini ve gelinen noktadan büyük bir memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Bundan sonraki süreçte, salgın dönemindeki olası öğrenme kayıplarının telafisi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirten Özer, Türkiye'nin TIMSS, PISA, PIRLS gibi uluslararası araştırmalara katıldığını, son dönemde de bu araştırmalarda ülke olarak gözle görülür bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

Uluslararası araştırmalar kadar ulusal izleme değerlendirme çalışmalarına da büyük önem verdiklerini kaydeden Mahmut Özer, "Yaklaşık 50 bin öğrenciye uygulanacak Öğrenci Başarı İzleme Araştırması, mevcut durumu görme imkanı sağlayacak, eğitim öğretim sürecinin niteliğini etkin bir biçimde iyileştirmeye ve öğrencilerin telafi çalışmalarına kayda değer katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Süreci ölçme değerlendirme merkezleri yürütecek

Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlanan Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasında kullanılacak kitapçıkların ve diğer uygulama evrakının baskı işlemlerinin illerde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerinde gerçekleştirileceğini ve sürecin bu merkezler tarafından yürütüleceğini belirtti.

Bakan Mahmut Özer, öğrencilere, değerlendirme yapılan öğrenme alanlarına ilişkin karnelerin Öğrenci Değerlendirme Merkezi Ortak Platformu vasıtasıyla iletileceğini, böylece öğrencilerin eksikliklerinin görülerek, okullar aracılığıyla gerekli destek çalışmalarının yapılacağını kaydetti.