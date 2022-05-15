Vali Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçtiği anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, paylaşımında '1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah' ifadesini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.
"3 KARDEŞ KÖPRÜMÜZÜN SELAMLARINI GÖTÜRDÜM"
Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'YLE ROTA DEĞİŞTİ
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yeni gözdesi oldu. Esenler ve Harem otogarları Çanakkale ve etrafındaki şehirlerin yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki şehirlere gidecek yolcuların '1915 Çanakkale'den geçiyor mu?' sorusunu sıkça yönelttiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız