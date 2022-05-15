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2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı

2022 emekli ve memur maaşı, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının netleşmesiyle Temmuz zammı ile belli olacak. Nisan ayı enflasyon oranının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak kesinleşirken, memur zammı için bu rakam yüzde 31,21 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 1,5 ay sonra yılın ikinci maaş zam oranı belli olacakken, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar dikkat çekti. İşte 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için son dakika gelişmeleri ve milyonların en çok merak ettiği kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam hesabı...

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Mayıs 2022 13:53
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2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı

Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre; Yılda iki kez belirlenen emekli ve memur zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 enflasyon verisini açıklarken, Temmuz zammı ile yeni maaşlar için ipuçları güçlenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin yaptığı son dakika açıklamayla Temmuz zammına ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

1. 4 aylık enflasyon oranına göre kesinleşen emekli ve memur zammı hesabı
2. 6 aylık beklenen rakamlara göre Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşı hesabı
3. Enflasyon farkı ve ek zam hesabı
4. En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 4 sorunun cevabı..

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI OCAK VE TEMMUZ AYLARINDA BELLİ OLUYOR

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 6 aylık enflasyon rakamı kadar olurken, memur ve memur emeklisi önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI İLE 4 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır bile çıksa emekli Temmuz zammı için 31,71 oran kesinleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından 4 aylık 'Memur enflasyon farkı' da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.

Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

KAPAT [X]

Yani 4 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı, "31,71-7,5+7" hesabına göre yüzde 31,21 olarak kesinleşmiş oldu.

Merkez Bankası'nın Nisan Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 2,86 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,25 olarak dikkat çekti.

6 AYLIK BEKLENEN RAKAMLARA GÖRE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI: YÜZDE 38,5

Eğer beklenen bu enflasyon rakamları gerçekleşirse;

TÜFE endeksi 951,60'a, 6 aylık enflasyon ise yüzde 38,5'e yükselecek.
Bu 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı olacak.
Memur ve memur emeklisi ise "38,5-7,5+7" hesabına göre yüzde 38 zam alacak.

OCAK AYINDAKİ GİBİ SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Öte yandan Temmuz zammına 1,5 ay kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeriyle ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Eğer beklentilere göre 38,5'luk 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse gerçekleşirse; memur zammı yüzde 38+2,5=40,5 olarak gerçekleşecek.

Buna göre;

En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye
En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye,
Esnafta 2.948 TL'den 4.083 TL'ye,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.559 TL'ye çıkacak.

TEMMUZ 2022 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurlar maaşları 4 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan yüzde 31,21, Merkez Bankası anketinden çıkan beklentilere göre hesaplanan enflasyona göre yüzde 38 ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5 ek zamlı olarak şöyle gerçekleşecek:

UNVAN - OCAK 2022 MAAŞLARI (TL) - 4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE (TL) - 6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 27987 - 29435 - 29969
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 14680 - 15439 - 15719
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 8993 - 9459 - 9630
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11373 - 11962 - 12179

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 25599 - 26924 - 27412
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 14646 - 15404 - 15683
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 12735 - 13394 - 13637
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17467 - 18371 - 18703

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 10957 - 11524 - 11733
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15010 - 15787 - 16073
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9358 - 9842 - 10020
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24102 - 25349 - 25808

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14182 - 14916 - 15187
VAİZ 1/4 - 9003 - 11813 - 12424 - 12649
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14347 - 15089 - 15362

* Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FORMÜL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olabilir.

-Seyyanen zam yapılabilir.
-En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir.
-6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir.

Ancak hiçbir şekilde enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak.

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