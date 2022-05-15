Bakan Yanık: Aile kurumunu güçlendirmenin yolu adaletli paylaşımdan geçiyor

Aile Haftası dolayısıyla açıklama yapan Yanık, ailenin toplum içindeki önemine dikkati çekti.

Ailenin, "toplumun en küçük birimi" olarak tanımlandığını ancak anlamının çok büyük olduğunu vurgulayan Yanık, "Barındığımız mekanın adı 'evdir', fakat o evi yuva yapan içindeki sevgi, merhamet, fedakarlık, paylaşma ve dayanışma duygularıdır. Bu duygularla o evde yaşayan insanlar da 'aile' olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz' diyoruz"

Yanık, ailenin Anadolu medeniyetindeki yerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde aile, gerek çekirdek hali, gerek geniş haliyle akrabalık ve hısımlıkla çoğalıp bütünleşir. Hatta dünyada en fazla aile ve akraba odaklı unvan, biliyorsunuz Türklerdedir. Bu zengin yapı zedelendiğinde toplum gücünü yitirmeye başlar. Toplum ve devletin devamlılığı için bu yapıyı korumak ve güçlendirmek gerekir. Bu noktada da herkese görevler düşmektedir.

Aile kurumuna sahip çıkmanın ve onu değerlerimizle uyumlu bir şekilde günümüz şartları dahilinde güçlendirmenin yolu, yine karşılıklı sevgi, fedakarlık, sorumluluk ve adaletli paylaşımdan geçiyor. Unutmayalım, bizleri şefkatle saran, sevgiyi üzerimizde bir gölge gibi taşıyan, hayata bakışımızı şekillendiren yer ailedir. İşittiğimiz ilk söz, telaffuz ettiğimiz ilk kelime, tattığımız ilk lezzet, dokunduğumuz ilk nesne, gördüğümüz ilk insanlar, hepsi bu çatının altında var olmuştur."

Bu çatı altındaki ilişkilerin ve kişilerin sağlıklı, mutlu ve güçlü olmasının toplumun güçlü olması anlamına geldiğini belirten Yanık, "Güçlü toplum, güçlü devlet demektir. Güçlü devlet halkına sahip çıkarak onun refahı, huzuru ve güvenliği için her türlü desteği verebilir. Bu birbirine bağlı zincirin en önemli halkası olarak biz sağlıklı yapıdaki aileyi görüyor ve bu yüzden her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

Aile Haftası'nı tebrik eden Yanık, gelecek güzel günlerin uyum içerisinde, hep birlikte inşası temennisinde bulundu.