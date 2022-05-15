Muğla'da suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye'de bir otel ve bazı eğlence mekanlarının suç örgütleri tarafından tehdit edildiği bilgisine ulaştı.

Kamuoyunda Sarallar çetesi, Sauna çetesi ve Siverek grubu olarak bilinin 3 ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'de çok sayıda adrese baskın yapıldı. 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.