Milli atlet Dilek Koçak 800 metrede yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı
Milli atlet Dilek Koçak, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mayıs 2022 21:57
Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar, branşlarında ter döktü.
Kadınlar 800 metrede piste çıkan sporculardan Dilek Koçak, 2.06.95'lik derecesiyle 2.07.10'la Merve Aydın'a ait yıldızlar Türkiye rekorunu geliştirdi.
17 yaşındaki milli atlet, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız