Nişanda felaket: Tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir nişan töreninde dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Mayıs 2022 22:03
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, nişan yemeğinden yiyen 16 kişi ölümden döndü.
Alaplı ilçesi Çamcılar köyünde düzenlenen nişanda dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 16 kişi, tedaviye alındı.
Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız