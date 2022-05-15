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Mangal yaparken çatıyı yaktı

Sakarya'da bir apartmanda mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatıda yangın çıkardı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Mayıs 2022 23:12
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Mangal yaparken çatıyı yaktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 3 katlı evin çatı katında oturanların mangal yaptığı sırada yangın çıktı. Binanın çatısı alev alev yandı.

Akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İddiaya göre yangına terasta yapılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar yol açtı.

Çatı alev alev yanarken, apartman sakinleri binayı tahliye etti.
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