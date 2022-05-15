Mangal yaparken çatıyı yaktı

'Kovid-19 sebebiyle 13 milyar liralık istirahat parası ödedik'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası (istirahat parası) ödedik. Kovid-19 dönemindeki Kovid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında sağlık harcamaları ise 18 milyar liralık ödeme yaptık." dedi. 2021 yılında toplam 31 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.