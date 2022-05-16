Bakan Kirişci'den darp edilen memura geçmiş olsun telefonu

Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak keşilmiş odun taşıdığı belirlenen kamyoneti durdurdu. Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü. Yıldız'ı meslektaşlarının müdahalesi ile köylülerin elinden zor kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçak odun taşıyan 4 kişinin saldırısına uğrayan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı telefonla aradı. Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kirişci, hukuki süreci yakından takip edeceğini belirterek, "Yüce yargımız gerekli cezayı onlara mutlaka verecektir" dedi.