Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.