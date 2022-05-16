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Gençlerle 'ortak dil' inşa edilecek

6 milyon genç ilk kez oy kullanacak. 17-29 yaş arası oy verecek toplam 17 milyon seçmen bulunuyor. Bunların yüzde 89'u oy kullanacağını söyledi. 2023 stratejisi 'gençlerle ortak dil' olacak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 16 Mayıs 2022 07:10
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Gençlerle 'ortak dil' inşa edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda gençlerle ilgili araştırmalara dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, ilk defa oy kullanacak 6 milyon genç seçmenin olduğu belirtilen sunumda "17-29 yaş arası oy verecek toplam 16 milyon 956 bin genç seçmen var. Nüfusumuzun yüzde 19,98'i genç seçmenden oluşuyor. 2023 için stratejimiz; genç hedef kitleyi tanımak, beklentilerini anlamak, katılımcı süreçleri işleterek 'dili' birlikte inşa etmek" denildi.

GENÇLİK ATLASINI HAZIRLIYORUZ

Bakanlığın yaptığı araştırmada bir yılda 1,3 milyon gencin görüşlerine başvurulduğu belirtilen sunumda şu ifadelere yer verildi:

Yaklaşık 150 bin gencimizin algı, tutum, davranış, görüş ve önerilerini yansıtan 20 farklı araştırma yaptık. Gönüllülük, Spor Kültürü, Dijital Beceriler, Girişimcilik, Sosyal İlişkiler, Gündelik Yaşam, Toplumsal Aidiyet, Yaşam Memnuniyeti gibi konularda düzenli olarak yaptığımız araştırmalarla Türkiye Gençlik Atlası'nı hazırlıyoruz. Böylece gençlerin toplumsal değişimini en bilimsel yöntemle inceleyerek, gençlik politikamızın önceliklerini buna göre tayin etmeyi hedefliyoruz.

DARBEYE KARŞI BİRLİK GURURU

Gençler, hayata dair herhangi bir bilgiyi edinme yolu olarak yaşamayı, görmeyi ve tecrübe etmeyi istiyor. Gençlerin, 'Yaşadıkları dönemde ülkemizde gerçekleşen ve gurur duydukları olaylar' sıralamasında; 15 Temmuz Darbe girişimine karşı gösterilen birlik ve beraberlik ilk sırada geliyor.

YÜZDE 89'U OYUNU KULLANACAK

Önümüzdeki ilk seçimlerde oy kullanacağını belirtenlerin oranı yüzde 89,2'dir. Kendi oy tercihleri ile ailelerinin oy tercihlerinin örtüşüp örtüşmediği noktasında yüzde 61,9'u 'evet örtüşüyor' cevabı verdi. Kendi işinin sahibi olmak, gençlerin birinci tercihidir. Gençlerin yüzde 58,5'i müteşebbis olmak istiyor.

GÜNDE İKİ SAATTEN FAZLA İNTERNET BAŞINDALAR

ençlik ve Spor Bakanlığının araştırmasında gençlerin yüzde 82,3'ün günün iki saatinden fazlasını internette geçirdiğinin tespit edildiği belirtilen sunumda şunlar kaydedildi:

Gençlerin yüzde 32,2'si Youtube'da çıkan haberlere inanırken, gençlere göre sosyal medya platformlarında çıkan haberlerin inanırlığı Twitter'da yüzde 30,1, Instagram'da yüzde 29,8, Twitch ile Linkedin'de yüzde 21,1, Tiktok'ta yüzde 19,8 ve Facebook'ta ise yüzde 19,6 olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 89,0'u 'Sosyal medyada alacağım beğeni ve yüksek takipçi sayısındansa, ailemin sevmesi, onore etmesi beni daha mutlu eder' diyor.

EKONOMİ VE TEKNOLOJİ İLGİLERİNİ ÇEKİYOR

Gençler ekonomi konusuna ilgi duyuyor. Girişimciliği, kariyer gelişimini ve istihdamı önceleyen söylem ve politikalar, gençlerde etki meydana getirecek. Gündelik hayatta gençler en az sosyal faaliyetler ve kişisel faaliyetlere; en fazla ise akademik faaliyetler ve çevrim içi faaliyetlerle zaman ayırıyor. Teknoloji ilgilerini çekiyor. Teknolojinin imkanlarının kullanıldığı çalışmalar, inovasyonu, girişimciliği, dijital dünyayı içeren iletişim faaliyetleri ve teknolojiye yer veren vaatler, gençler tarafından karşılık bulacaktır.

YURTLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 90

KAPAT [X]

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yurt kapasitesinin 208 bin 262 kişi artırıldığı belirtilen sunumda "Bugün itibarıyla toplam kapasite 746 bin 507 kişi, doluluk oranı yüzde 90'dır. Lüksemburg ve Karadağ gibi ülkelerin toplam nüfuslarından daha fazla kişi, bugün itibarıyla yurtlarda konaklamaktadır" değerlendirmeleri yapıldı.

EBRU KARATOSUN

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