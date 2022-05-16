Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2'nci katında yangın çıktı. 300 öğrenci yangının ardından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 07:15
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle yurtta kalan yaklaşık 350 öğrenci, kentteki diğer yurtlara tahliye edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız